В "ЛНР" заявили, что отправили пленных на обмен

Украинцы, которых "ЛНР" отпустит в рамках обмена пленными, уже покинули Луганск и отправились на пропускной пункт Майорское.

Власти так называемой "ЛНР" заявили, что утром в воскресенье, 29 декабря, отправили из Луганска удерживаемых лиц к месту обмена пленными. Об этом сообщила представитель "ЛНР" Ольга Кобцева, передают сепаратистские СМИ.

По ее словам, пленные украинцы уже отправились на пропускной пункт Майорское.

"Вчера была достигнута договоренность по спискам, были составлены окончательные списки", - сказала она.

Вместе с тем, Кобцева не исключила, что не все лица из списка захотят участвовать в обмене.

"В связи с тем, что часть обмениваемых людей может отказаться пересекать линию соприкосновения в процессе обмена, точная формула будет известна лишь в момент обмена", - добавила Кобцева.

Напомним, что 29 декабря пройдет обмен пленными. Предполагается, что передача удерживаемых лиц состоится в 11:00 по киевскому времени на контрольно-пропускном пункте Майорское в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил дату обмена.

Как сообщалось, из-за обмена пленными 29 декабря не будет работать контрольный пункт въезда-выезда Майорское на дорожном коридоре Бахмут - Горловка.

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