Накануне обмена зафиксировано восемь обстрелов

В районе проведения ООС сепаратисты восемь раз открывали огонь, в том числе из запрещенного "Минском" оружия.

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке.

В частности, три обстрела украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, а именно: вблизи Широкино - из ручного противотанкового гранатомета; у Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку с Водяным - из автоматических гранатометов.

Пять обстрелов сепаратисты совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, а именно: в районе Крымского - из вооружения БМП; рядом с Орехово - из миномета калибра 120-мм - 5 мин; три раза вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что с начала текущих суток противник огонь не открывал.

Напомним, за сутки 27 декабря, сепаратисты девять раз обстреляли позиции подразделений ВСУ ранение получил один военный.

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