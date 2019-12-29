В Запорожье накрыли колл-центр, кравший миллионы с карт украинцев

Около ста человек ежедневно звонили украинцам, и, представляясь сотрудниками банка, узнавали данные об их банковских картах, после чего снимали с них деньги. Еженедельный оборот мошенников составлял три миллиона гривен.

В Запорожской области киберполиция пресекла деятельность колл-центра мошенников, которые обманом выманивали у граждан данные об их банковских картах и крали с них деньги. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает пресс-служба МВД.

По данным правоохранителей, колл-центр имел еженедельный оборот в три миллиона гривен. Он действовал на территории Запорожской и Днепропетровской областей.

"Киберполиция установила, что организовали такую деятельность трое местных жителей в возрасте от 20 до 24 лет. Они скупали в DarkNet клиентские базы данных. В дальнейшем эти базы использовали для собственных преступных действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что преступная группа располагалась в трех офисных помещениях в Запорожье. Все они маскировались как офисы по продаже окон и балконов. Штат сотрудников составлял около 100 человек, среди которых были и несовершеннолетние, которые ежемесячно получали за свою работу около 15 тысяч гривен.

"Представляясь сотрудниками службы безопасности банка, работники мошеннического офиса выманивали у граждан информацию о данных cvv-кода, номера карты, пин-код и т.п. Для этого они использовали также психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции. Кроме того, ежемесячно все сотрудники call-центра проходили соответствующие тренинги и имели инструкции для общения с клиентами на четырех разных языках", - информирует полиция.

Ежедневно каждый из сотрудников совершал около сотни таких звонков. Полученную информацию они использовали для похищения денег с банковских карточек пострадавших.

Работники правоохранительных органов провели обыск по месту расположения офисных помещений мошенников. По его результатам была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, клиентские базы и черновые записи.

Дело квалифицировано по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 190) УК Украины. Вся изъятая техника направленана экспертизу. После получения результатов всех экспертиз будет решен вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы. Им грозит до восьми лет заключения.

Ранее сообщалось о задержании кибермошенника, который с помощью банкомата дублировал карты и снимал с них деньги.

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