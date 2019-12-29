США требуют от Украины экстрадиции воевавшего на Донбассе героя - СМИ

Американца, которого по данным СМИ, в Украине считают героем, в США обвиняют в двойном убийстве.

Правоохранители США требуют от Украины экстрадиции американского военного Крейга Лэнга, которого обвиняют в убийстве семейной пары во Флориде. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает New York Post.

Отмечается, что Ленг был уволен со службы в армии за самоволку и проживает в Украине с 2015 года, где служил добровольцем в военизированных подразделениях во время военного конфликта на Донбассе.

"Он помолвлен с украинской женщиной, и его военная служба сделала его местным героем", - говорится в сообщении издания.

NYP отмечает, что Лэнг встретил свою жену Алексу Цвифельхофер в Украине в 2015 году.

"В 2017 году пара уехала из страны в Южный Судан в надежде бороться с террористической группировкой Аш-Шаббааб. После отказа во въезде пара вернулась в США, где строила планы о возможном вступлении в бой с бойцами сопротивления в Венесуэле", - добавляется в издании.

По данным американских прокуроров, 9 апреля 2018 года Лэнг и Цвифельхофер застрелили Серафина Лоренцо и его жену Дину. Их тела были найдены в их машине на стоянке прилегающей церкви в округе Ли, штат Флорида.

Партнерша Ленга, Цвифельхофер, была арестована в мае после того, как ее задержали при попытке купить пистолет в Висконсине.

"После убийств Серафина и Дины, Ленг отправился в Мексику, Колумбию и Испанию, а затем был арестован на границе Украины и Молдовы", - сообщает издание.

Издание отмечает, что Соединенные Штаты не имеют договора об экстрадиции из Украины.

Ранее сообщалось, что Украина экстрадировала в США иностранного кибер-преступника.

А в Испанию Украина экстрадировала российского "вора в законе". В Испании он занимался отмыванием денег, ему грозит 17 лет тюрьмы.

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