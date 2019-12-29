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США требуют от Украины экстрадиции воевавшего на Донбассе героя - СМИ

Комментариев: 4
Американца, которого по данным СМИ, в Украине считают героем, в США обвиняют в двойном убийстве.
США требуют от Украины выдачи американского военного Крейга Лэнга
США требуют от Украины выдачи американского военного Крейга Лэнга
nypost.com

Правоохранители США требуют от Украины экстрадиции американского военного Крейга Лэнга, которого обвиняют в убийстве семейной пары во Флориде. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает New York Post.

Отмечается, что Ленг был уволен со службы в армии за самоволку и проживает в Украине с 2015 года, где служил добровольцем в военизированных подразделениях во время военного конфликта на Донбассе.

"Он помолвлен с украинской женщиной, и его военная служба сделала его местным героем", - говорится в сообщении издания.

NYP отмечает, что Лэнг встретил свою жену Алексу Цвифельхофер в Украине в 2015 году.

"В 2017 году пара уехала из страны в Южный Судан в надежде бороться с террористической группировкой Аш-Шаббааб. После отказа во въезде пара вернулась в США, где строила планы о возможном вступлении в бой с бойцами сопротивления в Венесуэле", - добавляется в издании.

По данным американских прокуроров, 9 апреля 2018 года Лэнг и Цвифельхофер застрелили Серафина Лоренцо и его жену Дину. Их тела были найдены в их машине на стоянке прилегающей церкви в округе Ли, штат Флорида.

Партнерша Ленга, Цвифельхофер, была арестована в мае после того, как ее задержали при попытке купить пистолет в Висконсине.

"После убийств Серафина и Дины, Ленг отправился в Мексику, Колумбию и Испанию, а затем был арестован на границе Украины и Молдовы", - сообщает издание.

Издание отмечает, что Соединенные Штаты не имеют договора об экстрадиции из Украины.

Ранее сообщалось, что Украина экстрадировала в США иностранного кибер-преступника.

А в Испанию Украина экстрадировала российского "вора в законе".  В Испании он занимался отмыванием денег, ему грозит 17 лет тюрьмы.

 

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Теги: США, Украина-США, донбасс, экстрадиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    29.12.2019, 10:37
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ДА ВООБЩЕ ЗРАДА ЗРАДНАЯЯЯЯЯЯЯЯЯ !!!!
ЭУРОПЭЙЦИ УЖЕ И НЕ ЗНАЮТ ЧЬЮ ЗАДНИЦУ ЛИЗАТЬ !!!
И ТАМ , И ТАМ ХОЧЕТСЯ !!!
А ЕСЛИ ГЛУБЖЕ КОПНУТЬ , ТО У ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОЩИНЫ ДВЕ ЗАДНИЦЫ ОДНОВРЕМЕННО , И РЕСПУБЛИКАНСКАЯ И ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ !!!
КАК ТУТ ВСЕМ УГОДИТЬ И НЕ ПРОГАДАТЬ ?!
ЗРАДА ЗРАДНАЯЯЯЯЯЯЯЯЯ !!!!!
Антибес    29.12.2019, 10:22
Оценка:  -3
Антибес
Ну во-первых,героем его считают далеко не все,а лишь некоторые,так что обобщать не надо.А во вторых,министерство по делишкам"подтеранов",ва ш выход!Бугагагагагага!!!)))))
Ira0956    29.12.2019, 10:20
Оценка:  -2
Ira0956
Любой отморозок и отщепенец на украине автоматически становится героем.
sharry-sharry    29.12.2019, 10:36
Оценка:  0
sharry-sharry
Твой отморозок-хуло сидит к кремле и ты убогое мокшанское отродье,его тоже считаешь своим героем,так что сиди молча и не брызжи желчью сутками на украинских сайтах,а то захлебнешься своим дерьмом.
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