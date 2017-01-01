Сутки в ООС: противник 8 раз нарушал режим прекращения огня
Вчера 28 декабря сепаратисты 8 раз нарушали режим прекращения огня. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
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Противник открыл огонь по нашим подразделениям из запрещенных 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Выстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки “ВОСТОК“:
вблизи Широкиного – из ручного противотанкового гранатомета;
возле Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Водяного – из автоматических гранатометов.
5 обстрелов противник осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “СЕВЕР“, а именно:
в районе населенного пункта Крымское – из вооружения БМП;
рядом с Орехово – из миномета калибра 120 мм – 5 мин;
три раза вблизи Новолуганського – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди украинских военных не было.
Сегодня утром сепаратисты огонь пока не открывали.
Напомним, на Донбассе с начала года погибли 18 гражданских.
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