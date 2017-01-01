Сутки в ООС: противник 8 раз нарушал режим прекращения огня

Раненых среди украинских солдат нет.

Вчера 28 декабря сепаратисты 8 раз нарушали режим прекращения огня. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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Противник открыл огонь по нашим подразделениям из запрещенных 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Выстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки “ВОСТОК“:

вблизи Широкиного – из ручного противотанкового гранатомета;

возле Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Водяного – из автоматических гранатометов.

5 обстрелов противник осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “СЕВЕР“, а именно:

в районе населенного пункта Крымское – из вооружения БМП;

рядом с Орехово – из миномета калибра 120 мм – 5 мин;

три раза вблизи Новолуганського – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военных не было.

Сегодня утром сепаратисты огонь пока не открывали.

Выстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки “ВОСТОК" facebook.com/pressjfo.news

Напомним, на Донбассе с начала года погибли 18 гражданских.

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