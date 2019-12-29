"ДНР" передала пленных украинской стороне - журналист
В рамках обмена пленными власти так называемой “ДНР“ передали украинской стороне заключенных. Автозаки пересекли линию разграничения. Об этом сообщает журналист Андрей Павловский в Телеграм.
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“Обмен “ДНР“ передала пленных украинской стороне. Автозаки только что пересекли линию разграничения - заявил журналист.
В это же время российский Интерфакс сообщает, что пленные только прибыли к месту обмена - контрольному пункту Майорский. КПП закрыт для пешеходов и транспортных средств.
Журналистов не пустили на обмен
Представитель ООС Виталия Саранцев заявил, что штаб не имеет полномочий для подтверждения аккредитации журналистов. Как результат, СМИ на обмен на допустили.
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“Мы не отказывали в аккредитации журналистов, потому что у нас нет таких полномочий. Штаб ООС не является организатором данного мероприятия (обмена пленных - ред). Силы ООС только обеспечивают проведение мероприятия, но не организуют его“, - заявил он.
Фото и видео обмена представит Офис президента.
Ситуація біля КПВВ «Майорське» pic.twitter.com/8cvNVwOhHy— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 29 декабря 2019 г.
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