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"ДНР" передала пленных украинской стороне - журналист

Комментариев: 1
Автозаки только что пересекли линию разграничения.
"ДНР" передала пленных украинской стороне - журналист
© PavlovskyNews / Телеграм
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"ДНР" передала пленных украинской стороне - журналист
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В рамках обмена пленными власти так называемой “ДНР“ передали украинской стороне заключенных. Автозаки пересекли линию разграничения. Об этом сообщает журналист Андрей Павловский в Телеграм

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“Обмен “ДНР“ передала пленных украинской стороне. Автозаки только что пересекли линию разграничения - заявил журналист.

В это же время российский Интерфакс сообщает, что пленные только прибыли к месту обмена - контрольному пункту Майорский. КПП закрыт для пешеходов и транспортных средств. 

"ДНР" передала пленных украинской стороне - журналист
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Журналистов не пустили на обмен

Представитель ООС Виталия Саранцев заявил, что штаб не имеет полномочий для подтверждения аккредитации журналистов. Как результат, СМИ на обмен на допустили.

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“Мы не отказывали в аккредитации журналистов, потому что у нас нет таких полномочий. Штаб ООС не является организатором данного мероприятия (обмена пленных - ред). Силы ООС только обеспечивают проведение мероприятия, но не организуют его“, - заявил он.

Фото и видео обмена представит Офис президента. 

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Теги: обмен пленными, ДНР, ЛНР
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    29.12.2019, 10:40
Оценка:  -2
VSHIVANKA
А КТО-ТО ХРЮКАЕТ , ЧТО В ДОНБАССЕ НЕ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА.....
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