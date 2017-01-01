Украинцам обещают снег в преддверии Нового года

Почти по всей Украине сегодня будет идти снег.

На Западе страны ожидается небольшой снег на протяжении дня. Также в регионе обещают заморозки от 1 до 3 градусов по Цельсию. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На Востоке сегодня осадков не прогнозируют. Температура воздуха прогреется до +3 градусов по Цельсию.

На Юге синоптики прогнозируют мокрый снег, местами дождь. Термометр будет показывать 2-4 градуса тепла днем и до -2 ночью.

В северной части страны будет идти снег, от 0 до -1 градуса.

В Центральной Украине ожидается мокрый снег с дождем. На улице максимально +1 градус по Цельсию, ночью возможны заморозки до 2 градусов.

В Киеве 29 декабря прогнозируют снежную погоду. Температура воздуха будет колебаться от 0 до 2 градусов мороза.

Напомним, Альпы накрыли лавины, есть жертвы и пострадавшие.

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