"Большой" обмен пленными начался - трансляция

"Большой" обмен пленными должен начаться в 11:00 29 декабря .

В воскресенье, 29 декабря, на КПП “Горловка-Майорское“ должен произойти “большой“ обмен пленными. Договоренности по обмену были достигнуты во время “нормандских переговоров“ в Париже. Тогда Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились об обмене “всех на всех“ до конца 2019 года.

Интерфакс сообщает о том, что первыми проведут обмен представители так называемой “ЛНР“, потом “ДНР“. В частности, “ДНР“ готовы обменять 55 задержанных украинцев на 87 сторонников.

Обмін полоненими почнеться об 11:00. Учасники вже зібралися по обидва боки КПВВ “Майорське“ https://t.co/HLeUIRdHN3 — Еспресо (@EspresoTV) 29 декабря 2019 г.

Людмила Денисова сообщила о старте обмена пленными.

В эти минуты в Майорском в Донецкой области стартовал долгожданный процесс взаимного освобождения: наши ребята возвращаются на Родину - заявила она

Офис президента Украины официально подтвердил обмен пленными.

Журналист Андрей Павловский сообщил о том, что автобусы с номерами “ДНР“ выехали со стороны КПП Майорской в сопровождении представителей ОБСЕ.

Во время обмена автобус въехал во “Спринтер“, сообщает Громадське.

Під час обміну полонених автобус в'їхав у спринтер pic.twitter.com/J0pURPjtgp — hromadske (@HromadskeUA) 29 декабря 2019 г.

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