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"Большой" обмен пленными начался - трансляция

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"Большой" обмен пленными должен начаться в 11:00 29 декабря .
"Большой" обмен пленными начался - трансляция
Анатолий Шарий / Телеграм

В воскресенье, 29 декабря, на КПП “Горловка-Майорское“ должен произойти “большой“ обмен пленными. Договоренности по обмену были достигнуты во время “нормандских переговоров“ в Париже. Тогда Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились об обмене “всех на всех“ до конца 2019 года.

Интерфакс сообщает о том, что первыми проведут обмен представители так называемой “ЛНР“, потом “ДНР“. В частности, “ДНР“ готовы обменять 55 задержанных украинцев на 87 сторонников.

 

 

Людмила Денисова сообщила о старте обмена пленными.

В эти минуты в Майорском в Донецкой области стартовал долгожданный процесс взаимного освобождения: наши ребята возвращаются на Родину - заявила она

Офис президента Украины официально подтвердил обмен пленными.

 

 

Журналист Андрей Павловский сообщил о том, что автобусы с номерами “ДНР“ выехали со стороны КПП Майорской в сопровождении представителей ОБСЕ.

Во время обмена автобус въехал во “Спринтер“, сообщает Громадське. 

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12:12

Первая часть обмена завершилась. Украина получила 25 человек. Как будет развиваться ситуация далее неизвестно

11:34

Во время обмена автобус въехал во "Спринтер", сообщает Громадське. 

11:19

Журналист Андрей Павловский сообщил о том, что автобусы с номерами "ДНР" выехали со стороны КПП Майорской в сопровождении представителей ОБСЕ

11:16

Офис Президента Украины официально подтвердил обмен пленными

11:13

Украинский омбудсмен Людмила Денисова официально сообщила о старте обмена

11:07

На месте присутствуют представители Международного комитета Красного Креста

11:06

СМИ сообщают, что обстановка во время "большого" обмена спокойная

 

11:05

Наблюдатели ОБСЕ будут фиксировать обмен пленными

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Теги: Обмен пленными, хроника, трансляция
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