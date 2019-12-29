"Большой" обмен пленными начался - трансляция
В воскресенье, 29 декабря, на КПП “Горловка-Майорское“ должен произойти “большой“ обмен пленными. Договоренности по обмену были достигнуты во время “нормандских переговоров“ в Париже. Тогда Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились об обмене “всех на всех“ до конца 2019 года.
Интерфакс сообщает о том, что первыми проведут обмен представители так называемой “ЛНР“, потом “ДНР“. В частности, “ДНР“ готовы обменять 55 задержанных украинцев на 87 сторонников.
Обмін полоненими почнеться об 11:00. Учасники вже зібралися по обидва боки КПВВ “Майорське“ https://t.co/HLeUIRdHN3— Еспресо (@EspresoTV) 29 декабря 2019 г.
Людмила Денисова сообщила о старте обмена пленными.
В эти минуты в Майорском в Донецкой области стартовал долгожданный процесс взаимного освобождения: наши ребята возвращаются на Родину - заявила она
Офис президента Украины официально подтвердил обмен пленными.
Журналист Андрей Павловский сообщил о том, что автобусы с номерами “ДНР“ выехали со стороны КПП Майорской в сопровождении представителей ОБСЕ.
Во время обмена автобус въехал во “Спринтер“, сообщает Громадське.
Під час обміну полонених автобус в'їхав у спринтер pic.twitter.com/J0pURPjtgp— hromadske (@HromadskeUA) 29 декабря 2019 г.
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Первая часть обмена завершилась. Украина получила 25 человек. Как будет развиваться ситуация далее неизвестно
Во время обмена автобус въехал во "Спринтер", сообщает Громадське.
Журналист Андрей Павловский сообщил о том, что автобусы с номерами "ДНР" выехали со стороны КПП Майорской в сопровождении представителей ОБСЕ
Офис Президента Украины официально подтвердил обмен пленными
Украинский омбудсмен Людмила Денисова официально сообщила о старте обмена
На месте присутствуют представители Международного комитета Красного Креста
СМИ сообщают, что обстановка во время "большого" обмена спокойная
Наблюдатели ОБСЕ будут фиксировать обмен пленными