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Суд отправил под домашний арест подозреваемого в нападении на Шария

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Подозреваемый препятствовал работе журналистов.
24 декабря поступило сообщение от журналистов о противоправных действиях, нацеленных на них
24 декабря поступило сообщение от журналистов о противоправных действиях, нацеленных на них
depositphotos.com

Суд отправил под домашний арест подозреваемого в препятствовании работе журналистов. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

“Суд избрал меру пресечения подозреваемому в препятствовании деятельности, хулиганстве и угрозах насилием журналисту. Фигурант будет находиться под ночным домашним арестом“, - говорится в сообщении.

Нацполиция напонила, что 24 декабря поступило сообщение от журналистов о противоправных действиях, нацеленных на них. Журналисты находились на территории Апелляционного суда Киева.

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Полиция поймала одного подозреваемого, которым оказался житель Киевской области, 1990 года рождения. Ранее был замечен в нападении с ножом на киевлянина.

Мужчине объявили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, которые предусмотрены ч. 2 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 296 (Хулиганство), а также ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК.

Напомним, одному из участников нападения на журналистов ресурса “Шарий.net“ у здания Киевского апелляционного суда 24 декабря объявили о подозрении.

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Теги: журналисты, Шарий, суд, нападение на журналиста
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Комментариев (1)
dron29    29.12.2019, 11:29
Оценка:  0
dron29
Караул лоШария убивают - БМ решил под новый год рублей подрубить))
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