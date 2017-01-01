Офис президента в прямом эфире показал обмен пленными на Донбассе

Сегодня должен состояться новый обмен пленными.

Офис президента показал прямую трансляцию нового обмена пленными. Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook.

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“В Донецкой области на КПВВ Майорское начался процесс освобождения удерживаемых лиц“ - говорится в сообщении Офиса президента.

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Ранее сообщалось о том, что к договоренности о новом обмене пленными президенты Украины и РФ пришли во время “нормандских переговоров“ в Париже. Тогда Зеленский и Путин договорились об обмене “всех на всех“.

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