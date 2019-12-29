Гончарук рассказал, жители каких городов заплатят за отопление на 30% меньше

Премьер призвал местные власти реагировать и присоединятся к снижению тарифов.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что местные власти некоторых городов Украины уже начали снижать цену на отопление. Поэтому украинцам придется платить за тепло до 30% меньше, чем месяцем раньше. Об этом премьер сообщил в своем Telegram-канале.

“Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов, Киев – жители городов смогут сэкономить почти треть от суммы в старых платежках. Однако еще не везде местные власти пересмотрела тарифы. Призываю главу каждого города оперативно осуществить все необходимое – цена на тепло для людей должна снизиться уже с первого месяца 2020 года!“ - уточнил Гончарук.

Напомним, Гончарук одобрил мировое соглашение с “Газпромом“.

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