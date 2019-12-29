Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гончарук рассказал, жители каких городов заплатят за отопление на 30% меньше

Комментариев: 3
Премьер призвал местные власти реагировать и присоединятся к снижению тарифов.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
facebook.com

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что местные власти некоторых городов Украины уже начали снижать цену на отопление. Поэтому украинцам придется платить за тепло до 30% меньше, чем месяцем раньше. Об этом премьер сообщил в своем Telegram-канале.

“Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов, Киев – жители городов смогут сэкономить почти треть от суммы в старых платежках. Однако еще не везде местные власти пересмотрела тарифы. Призываю главу каждого города оперативно осуществить все необходимое – цена на тепло для людей должна снизиться уже с первого месяца 2020 года!“ - уточнил Гончарук.

Напомним, Гончарук одобрил мировое соглашение с “Газпромом“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Гончарук, тарифы на коммуналку, тарифы на отопление
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
ЗовПрироды    29.12.2019, 11:57
Оценка:  0
ЗовПрироды
Почему цена нза отопление одинакова в каждом месяце ? В октябре было совсем тепло, а в ноябре немного похолодало, а цена в платежках одинаковая. объяснить это невозможно.
MNI1957    29.12.2019, 11:38
Оценка:  -1
MNI1957
остальные не люди?
fkrfyfan    29.12.2019, 11:59
Оценка:  -1
fkrfyfan
Во Львове нет
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь