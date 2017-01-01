Во время обмена пленными произошло ДТП

Автобус с людьми врезался в микроавтобус.

Во время обмена пленных произошло ДТП скрин из сайта УНН

Во время обмена пленных между Украиной и сепаратистами произошло ДТП. В происшествии участвовал автобус, который перевозил удерживаемых. Об этом сообщает УНН.

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ДТП произошло при въезде на территорию КПВВ “Майорское“. Автобус, который вез людей на обмен, столкнулся с микроавтобусом, который был припаркован на территории пропускного пункта.

Автобус с пленными врезался в микроавтобус скрин из сайта УНН

Напомним, на Донбассе стартовал обмен пленными.

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