Во время обмена пленными произошло ДТП
Автобус с людьми врезался в микроавтобус.
Во время обмена пленных между Украиной и сепаратистами произошло ДТП. В происшествии участвовал автобус, который перевозил удерживаемых. Об этом сообщает УНН.
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ДТП произошло при въезде на территорию КПВВ “Майорское“. Автобус, который вез людей на обмен, столкнулся с микроавтобусом, который был припаркован на территории пропускного пункта.
Напомним, на Донбассе стартовал обмен пленными.
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