Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Авто всмятку": В Житомире нетрезвый водитель врезался в дерево

Комментариев: 0
От полученных травм 33-летний водитель скончался на месте.
"Авто всмятку": В Житомире нетрезвый водитель врезался в дерево
© Полиция
Фото 1/3
"Авто всмятку": В Житомире нетрезвый водитель врезался в дерево
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Житомире около 23:40 по улице Победы  Volkswagen Passat врезался в дерево33-летний водитель скончался на месте. Его останки извлекли сотрудники ГСЧС. Об этом сообщает полиция. 

Читай также: В Киеве фура раздавила легковушку с водителем

“Водитель выехал за пределы проезжей части, где машина столкнулась с деревом. От полученных травм он погиб на месте происшествия. В салоне пассажиров не было“ - говорится в сообщении. 

 

Во время поездок выбирайте такую ​​скорость, чтобы иметь возможность контролировать свое транспортное средство и вовремя среагировать на изменение дорожной обстановки. Заметьте, что в населенных пунктах разрешенная скорость движения - 50 км / ч - подчеркнули в полиции

В это же время ДТП.Киев со ссылкой на слова очевидца сообщает, что погибший водитель был в нетрезвом состоянии. 

Ранее сообщалось о том, что на  трассе под Николаевом фуры застряли в грязи.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Житомир, ДТП
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь