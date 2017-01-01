"Авто всмятку": В Житомире нетрезвый водитель врезался в дерево

От полученных травм 33-летний водитель скончался на месте.

В Житомире около 23:40 по улице Победы Volkswagen Passat врезался в дерево. 33-летний водитель скончался на месте. Его останки извлекли сотрудники ГСЧС. Об этом сообщает полиция.

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“Водитель выехал за пределы проезжей части, где машина столкнулась с деревом. От полученных травм он погиб на месте происшествия. В салоне пассажиров не было“ - говорится в сообщении.

Во время поездок выбирайте такую ​​скорость, чтобы иметь возможность контролировать свое транспортное средство и вовремя среагировать на изменение дорожной обстановки. Заметьте, что в населенных пунктах разрешенная скорость движения - 50 км / ч - подчеркнули в полиции

В это же время ДТП.Киев со ссылкой на слова очевидца сообщает, что погибший водитель был в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось о том, что на трассе под Николаевом фуры застряли в грязи.

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