Обмен пленными: Проводится верификация лиц

в соответствии с договоренностями глав Украины и РФ в Украине сегодня был проведен новый обмен пленными.

В воскресенье, 29 декабря, в Украине был проведен “большой“ обмен пленными. Заключенные из “ЛНР“ и “ДНР“ прибыли на подконтрольную территорию Украины.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о том, что в ходе обмена могут быть освобождены 80 украинцев.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о том, что в ходе обмена могут быть освобождены 80 украинцев.

Новость обновляется