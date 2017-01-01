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Обмен пленными: Проводится верификация лиц

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в соответствии с договоренностями глав Украины и РФ в Украине сегодня был проведен новый обмен пленными.
Обмен пленными: Проводится верификация лиц
Андрей Павловский / Телеграм

В воскресенье, 29 декабря, в Украине был проведен “большой“ обмен пленными. Заключенные из “ЛНР“ и “ДНР“ прибыли на подконтрольную территорию Украины. 

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о том, что в ходе обмена могут быть освобождены 80 украинцев. 

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о том, что в ходе обмена могут быть освобождены 80 украинцев. 

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Теги: Обмен пленными, Украина
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