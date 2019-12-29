Опубликованы первые фото освобожденных пленных
Сегодня, 29 декабря, состоялся “большой“ обмен пленными между Украиной и представителями “ДНР“ и “ЛНР“. О новом обмене Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились на “нормандских переговорах“. На текущий момент в Украину вернулись 25 человек.
- Обмен пленными - важные факты и цифры:
По информации омбудсмена Людмилы Денисовой, сегодня должны быть освобождены 80 человек.
Официальных списков пленных нет.
По информации СБУ, в плену у “ДНР“ и “ЛНР“ находятся 250 человек.
В последние несколько дней украинские суды освободили несколько лиц, которые могут быть переданы другой стороне в рамках обмена.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о том, что обмен пленными должен состояться 29 декабря.
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