Опубликованы первые фото освобожденных пленных

Украинские пленные вернулись домой.

Сегодня, 29 декабря, состоялся “большой“ обмен пленными между Украиной и представителями “ДНР“ и “ЛНР“. О новом обмене Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились на “нормандских переговорах“. На текущий момент в Украину вернулись 25 человек.

Обмен пленными - важные факты и цифры:

По информации омбудсмена Людмилы Денисовой, сегодня должны быть освобождены 80 человек.

Официальных списков пленных нет.

По информации СБУ, в плену у “ДНР“ и “ЛНР“ находятся 250 человек.

В последние несколько дней украинские суды освободили несколько лиц, которые могут быть переданы другой стороне в рамках обмена.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о том, что обмен пленными должен состояться 29 декабря.

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