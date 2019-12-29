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Опубликованы первые фото освобожденных пленных

Комментариев: 1
Украинские пленные вернулись домой.
Опубликованы первые фото освобожденных пленных
Опубликованы первые фото освобожденных пленных
EPA/UPG

Сегодня, 29 декабря, состоялся “большой“ обмен пленными между Украиной и представителями “ДНР“ и “ЛНР“. О новом обмене Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились на “нормандских переговорах“. На текущий момент в Украину вернулись 25 человек. 

  • Обмен пленными - важные факты и цифры:

По информации омбудсмена Людмилы Денисовой, сегодня должны быть освобождены 80 человек.

Официальных списков пленных нет.

По информации СБУ, в плену у “ДНР“ и “ЛНР“ находятся 250 человек. 

В последние несколько дней украинские суды освободили несколько лиц, которые могут быть переданы другой стороне в рамках обмена. 

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о том, что обмен пленными должен состояться 29 декабря.

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Комментариев (2)
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fkrfyfan    29.12.2019, 12:50
Оценка:  -3
fkrfyfan
Ну и рожи!!!!
Krotol2    29.12.2019, 13:22
Оценка:  -3
Krotol2
И не говори.Цвет нации еп та
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