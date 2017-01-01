Эксперт дал прогноз по курсу доллара на ближайшую неделю
Эксперты убеждены, что на следующей неделе курс доллара по отношению к гривне вырастет. Об этом в рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, пишет РБК-Украина.
“Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,8/24,1 грн“, - сказал он.
Эксперт акцентировал, что несмотря на длительное снижение, доллар в четверг и пятницу пошел в рост.
“Очевидно, что фундаментально за эти два дня в украинской экономике ничего не поменялось. Рост спроса на валюту носил явно спекулятивный характер. Пятница - последний полноценный день, когда можно было купить валюту и успеть погасить валютный кредит или оплатить импортный контракт“, - рассказал он.
Аналитик оговорит, что посл новогодних праздников финансовый рынок должен стабилизироваться, а позже, скорее всего произойдет укрепление гривны до 23 за доллар.
Напомним, в банках Украины резко подорожала валюта.
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