Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Эксперт дал прогноз по курсу доллара на ближайшую неделю

Комментариев: 0
Аналитики считают, что доллар будет расти.
На следующей неделе курс доллара по отношению к гривне вырастет
На следующей неделе курс доллара по отношению к гривне вырастет
depositphotos.com

Эксперты убеждены, что на следующей неделе курс доллара по отношению к гривне вырастет. Об этом в рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, пишет РБК-Украина.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,8/24,1 грн“, - сказал он.

Эксперт акцентировал, что несмотря на длительное снижение, доллар в четверг и пятницу пошел в рост.

“Очевидно, что фундаментально за эти два дня в украинской экономике ничего не поменялось. Рост спроса на валюту носил явно спекулятивный характер. Пятница - последний полноценный день, когда можно было купить валюту и успеть погасить валютный кредит или оплатить импортный контракт“, - рассказал он.

Аналитик оговорит, что посл новогодних праздников финансовый рынок должен стабилизироваться, а позже, скорее всего произойдет укрепление гривны до 23 за доллар.

Напомним, в банках Украины резко подорожала валюта.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: курс валют, курс доллара, укрепление гривны
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь