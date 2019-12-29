Стали известны имена освобожденных пленных, есть женщины

Сегодня проходит большой обмен пленными.

Стали известны имена и фамилии первых 25 освобожденных сегодня украинцев. Среди них есть женщины. Об этом сообщает УНН.

Имя последнего 25 украинца корреспонденту узнать не удалось.

1. Алаян Эдик

2. Ульянов

3. Воронина

4. Гарбулич Татьяна

5. Данильченко

6. Геев

7. Евтушов

8. Еременко

9. Завадский

10. Иванчук Сергей

11. Картишко Роман

12. Катышев

13. Мухина

14. Олейник

15. Волков Александр

16. Сикацький

17. Семенов

18. Семеренко

19. Сорокина

20. Карасюк Валерий

21. Кучин

22. Урсак Роман

23. Цыганов

24. Яровой

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о том, что обмен пленными должен состояться 29 декабря.

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