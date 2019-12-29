"Мама, не плачь": Освобожденные украинцы звонят родным

Освобожденным украинцам дали возможность позвонить родным и близким.

Первые 25 ранее находящихся в ОРДЛО украинцев, которые были верифицированы и переданы украинской стороне, звонят близким и родным. Об этом сообщает УНН.

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Всем бывшим пленникам была предоставлена ​​возможность позвонить. Перед этим они были верифицированы в одной из палаток, установленных у КПВВ "Майорское".

Мама, не плачь! Выпей таблетки от давления и не плачь, - сказал во время разговора один из освобожденных

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Он также отметил, что они на подконтрольной Украины территории и уже совсем скоро будут в Киеве.

Мама, я тебя люблю очень-очень, - добавил бывший узник

Во время верификации все 25 человек заявили, что не желают оставаться в ОРДЛО.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook сообщила, что из ОРДЛО должны вернуться 80 человек.

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