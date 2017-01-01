Казино после облав продолжают работу с помощью уловок

Нелегальный игорный бизнес продолжает работать в Украине.

В первый день активной борьбы было закрыто 5300 игорных заведений depositphotos.com

Кабмин недавно начал активную борьбу с нелегальными казино в Украине. В первый день активной борьбы было закрыто 5300 игорных заведений. Об этом пишет Сегодня.

“Было изъято 2,3 тысячи единиц компьютерной техники стоимостью в 50 миллионов гривен“, – сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Но уже на второй день после закрытия, некоторые казино умудрились начать работу снова. В интернете стали появляться объявления с предложением об услугах выездного казино. Журналисты позвонили по объявлению и выяснили, что действительно казино продолжает работу.

“Да, Вы правильно поняли. У нас выездное казино. 4 часа аренды нашего оборудования и работа крупье обойдется Вам примерно в 14 500 гривен. Играть можете и ради удовольствия, и на деньги, нас это не волнует. В наличии есть рулетка, фишки, в вашем распоряжении крупье“, – рассказал организатор азартных игр.

Организатор рассказал, что такими услугами украинцы пользуются довольно часто.

“Но есть варианты, которые нас могут не устроить. Например, если клиент заказывает выездное казино в какое-либо общественное место и будет играть на деньги. Предпочтительнее – частные апартаменты, потому как мы не хотим работать на виду у публики“, – сказал нам организатор азартных игр.

Стоит отметить, что незаконная игорная деятельность в Украине карается штрафом в размере от 170 тыс грн до 680.

Напомним, Гончарук призвал сообщать о нелегальных игровых залах на горячую линию.

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