Пять экс-беркутовцев доставили на КПВВ “Майорское”
Скоро их обменяют на украинских пленных.
На КПВВ “Майорское” уже прибыли пять бывших бойцов спецподразделения “Беркут“ — это Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Предполагается, что их обменяют на украинских пленных. Об этом сообщил адвокат Игорь Варфоломеев, сообщает Укринформ.
Напомним, стали известны имена освобожденных пленных, есть женщины.
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которого по данным СМИ в Украине считают героем, в США обвиняют в двойном убийстве и требуют от Украины его экстрадиции.