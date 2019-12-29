Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пять экс-беркутовцев доставили на КПВВ “Майорское”

Комментариев: 7
Скоро их обменяют на украинских пленных.
На КПВВ “Майорское” уже прибыли пять бывших беркутовцев
На КПВВ “Майорское” уже прибыли пять бывших беркутовцев
Укринформ

На КПВВ “Майорское” уже прибыли пять бывших бойцов спецподразделения “Беркут“ — это Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Предполагается, что их обменяют на украинских пленных. Об этом сообщил адвокат Игорь Варфоломеев, сообщает Укринформ.

Напомним, стали известны имена освобожденных пленных, есть женщины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: обмен пленных, беркутовцы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Шерханчик    29.12.2019, 13:38
Оценка:  -1
Шерханчик
А за что сидели беркутята? За то, что выполняли приказ??? СЛАВА БЕРКУТУ!!!
fkrfyfan    29.12.2019, 13:25
Оценка:  -2
fkrfyfan
"активисты" - онанисты вдогонку не поехали?
Ira0956    29.12.2019, 13:13
Оценка:  -3
Ira0956
И снова украинцев меняют на украинцев. Гражданская война как она есть.
PINKIPAU    29.12.2019, 13:17
Оценка:  +2
PINKIPAU
Бурятов обгорелых тоже ветром задуло к нам ? Не пизди блядь, ибит твою мать.
PINKIPAU    29.12.2019, 13:05
Оценка:  +1
PINKIPAU
Та недолго им жить осталось. Кремлю нужны такие отморозки. Путин пошлет в Сирию или Африку, интересы российские отстаивать. А там злые бармалеи им головушки отрежут)))).
vicinq    29.12.2019, 13:17
Оценка:  +1
vicinq
Или людей палками ботинками лупасить на митингах в маскве .Многие их сослуживцы в масковском амоне работу себе нашли и метелят митингующих с удовольствием они больше ничего не умеют какие воевать в Сирии это не про них...
Ira0956    29.12.2019, 13:17
Оценка:  -3
Ira0956
Положим, отморозки нужны именно вам, у вас они вообще хероями считаются. Твк, американца Крейга Лэнга,
которого по данным СМИ в Украине считают героем, в США обвиняют в двойном убийстве и требуют от Украины его экстрадиции.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь