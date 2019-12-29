Пять экс-беркутовцев доставили на КПВВ “Майорское”

Скоро их обменяют на украинских пленных.

На КПВВ “Майорское” уже прибыли пять бывших беркутовцев Укринформ

На КПВВ “Майорское” уже прибыли пять бывших бойцов спецподразделения “Беркут“ — это Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Предполагается, что их обменяют на украинских пленных. Об этом сообщил адвокат Игорь Варфоломеев, сообщает Укринформ.

Напомним, стали известны имена освобожденных пленных, есть женщины.

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