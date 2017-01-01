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Обмен пленными: освободили четверо украинских военных

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Омбудсмен назвала имена.
Четверо украинских военнопленных освободили
Четверо украинских военнопленных освободили
пресс-служба Генштаба

Четверо украинских военнопленных освободили в рамках масштабного обмена пленными. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмилы Денисовой в Telegram.

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Денисова также назвала имена освобожденных — это Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов.

“Первых граждан Украины - уволены! В частности, освобождены четверо военных, находившихся длительное время в плену на временно оккупированной части Донбасса - Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов! Все они находятся в безопасности на подконтрольной правительству Украины территории“, - заявила украинский омбудсмен.

Напомним, сепаратисты передали первую группу украинцев.

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Теги: обмен пленными, донбасс, военнопленные
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