На Миротворец также была внесена российская журналистка, которая готовила репортаж с места событий.

Пассажиров первого поезда в Крым внесли на Миротворец Скриншот

Первых пассажиров поезда из Санкт-Петербурга в оккупированный Крым внесли на сайт Миротворец. Об этом сообщает Страна.

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В список включена также российская журналистка Венера Галеева, которая готовила репортаж с места событий. В качестве доказательств представители Миротворца прикрепили скрины.

Также на Миротворец попали и пассажиры. В частности, в список внесена жительница Севастополя Петрушкевич Александра.

Пассажиров первого поезда в Крым внесли на Миротворец Скриншот

Ранее сообщалось о том, что Путин запустил ж/д сообщение по Крымскому мосту.

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