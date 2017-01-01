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Пассажиров первого поезда в Крым внесли на Миротворец

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На Миротворец также была внесена российская журналистка, которая готовила репортаж с места событий.
Пассажиров первого поезда в Крым внесли на Миротворец
Пассажиров первого поезда в Крым внесли на Миротворец
Скриншот

Первых пассажиров поезда из Санкт-Петербурга в оккупированный Крым внесли на сайт Миротворец. Об этом сообщает Страна. 

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В список включена также российская журналистка Венера Галеева, которая готовила репортаж с места событий. В качестве доказательств представители Миротворца прикрепили скрины. 

Также на Миротворец попали и пассажиры. В частности, в список внесена жительница Севастополя Петрушкевич Александра. 

Пассажиров первого поезда в Крым внесли на Миротворец
Пассажиров первого поезда в Крым внесли на Миротворец
Скриншот

Ранее сообщалось о том, что Путин запустил ж/д сообщение по Крымскому мосту

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Теги: Миротворец, поезд, Крым
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