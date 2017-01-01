В Одесской области бизнесмена пытали утюгом

Трое разбойников, пытая мужчину раскаленным утюгом, отобрали у него крупную сумму денег.

В Одесской области трое неизвестных ворвались в дом предпринимателя, и, пытая его утюгом, отобрали деньги и оружие. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что нападение произошло в селе Прилиманское Овидиопольского района. Трое неустановленных мужчин в балаклавах проникли в частный дом местного жителя, который занимается предпринимательской деятельностью (мужчина 1950 года рождения).

Нападавшие избили и связали хозяина. После чего начали пытать его утюгом и требовать отдать деньги и ценности.

Злоумышленникам удалось завладеть деньгами на сумму более 30 тыс. долларов и ружьем, зарегистрированным на потерпевшего.

Пострадавший был госпитализирован. Начато досудебное расследование по статье о разбое.

Напомним, несколькими днями арнее в Киеве неизвестный на сером Volkswagen Passat устроил стрельбу по Toyota бизнесмена и скрылся в сторону моста Патона. Позже стало известно, что мужчина умер на месте происшествия.

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