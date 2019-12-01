В Украине завершили осенний призыв

Всего на службу призвали 15 тыс 200 молодых людей.

В Украине состоялся последний призыв граждан на военную службу в этом году. Сейчас стартовала работа по изучению призывного ресурса для следующей кампании, которая состоится весной следующего года. Об этом рассказал начальник отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко, пишет АрмияInform.

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Качаненко рассказал, что всего на службу призвали 15 тыс 200 молодых людей. 9 тысяч из них уехали в военные части ВСУ.

Стоит отметить, что по состоянию на 27 декабря, 3340 призывников решили сразу подписать сразу контракт на военную службу.

Раньше всех призывную кампанию окончили в южных регионах Украины.

“Это не потому, что работали лучше—- так составили график, по которому и отбывали юноши в учебные центры“, — пояснил он.

Качаненко также поделился мнением, что нынешняя призывная кампания была более организованно, чем весенняя.

Напомним, ранее в СМИ сообщили, что США требуют от Украины экстрадиции воевавшего на Донбассе героя.

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