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Экс-беркутовцы прибыли на обмен пленными - адвокат

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Пятеро бывших беркутовцев, которых подозревают в расстреле Майдана, находятся в пункте пропуска Майорское на Донбассе и ждут обмена.
Пятеро экс-беркутовцев в пункте пропуска ожидают обмена (архивное фото)
Пятеро экс-беркутовцев в пункте пропуска ожидают обмена (архивное фото)
beztabu.net

Пять бывших бойцов спецподразделения Беркут, которых обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на Майдане, в воскресенье, 29 декабря, приехали на КПВВ Майорское в Донецкую область для участия в обмене пленными. Об этом сообщил адвокат Игорь Варфоломеев в комментарии Громадському.

"Они сидят в автобусе сейчас на обмене".

Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, которые находились под стражей, а также Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которые оставались под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, в субботу, 28 декабря, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-бойцов спецподразделения Беркут, обвиняемых в расстреле Майдана в феврале 2014 года. Они есть в списках на обмен с сепаратистами.

Накануне вечером участники акции заблокировали выезд из СИЗО с помощью мусорных баков. Они разошлись на 9 точек - 9 выездов из изолятора. По состоянию на 9:00 СИЗО все еще было заблокировано.

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Теги: Беркут, адвокат, Евромайдан, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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