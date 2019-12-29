В Карпаты пришла настоящая зима

Опубликованы фото заснеженных горных склонов.

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В украинских Карпатах началась настоящая зима. Горные склоны заснежило, а температура опустилась до -18 градусов.

Об этом сообщает Черногорский горно-спасательный пост в Facebook.

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“По состоянию на 8:45, 29.12.2019 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер северо-восточный, 20 м / с., Порывы до 25 м / с., Температура воздуха -18 ° С. Видимость до 30 м. Настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье!“ - говорится в сообщении.

Напомним, Альпы накрыли лавины, есть жертвы и пострадавшие.

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