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В Карпаты пришла настоящая зима

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Опубликованы фото заснеженных горных склонов.
В Карпаты пришла настоящая зима
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В Карпаты пришла настоящая зима
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В украинских Карпатах началась настоящая зима. Горные склоны заснежило, а температура опустилась до -18 градусов.

Об этом сообщает Черногорский горно-спасательный пост в Facebook.

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“По состоянию на 8:45, 29.12.2019 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер северо-восточный, 20 м / с., Порывы до 25 м / с., Температура воздуха -18 ° С. Видимость до 30 м. Настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье!“ - говорится в сообщении.

Напомним, Альпы накрыли лавины, есть жертвы и пострадавшие.

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Теги: Карпаты, зима, снег, мороз
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