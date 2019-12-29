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Украина сегодня обменяла "настоящих убийц" - Сенцов

Комментариев: 6
Режиссер считает, что Украине не следовало этого делать.
Олег Сенцов
Олег Сенцов
facebook.com

Олег Сенцов заявил, что Украина сегодня во время обмена пленными обменяла “настоящих убийц“. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Сегодня, если ничего не сорвется, произойдет обмен. Часть наших пленных вернется домой... за это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев“, — написал Сенцов.

Сенцов считает, что Украине не следовало “отдавать” убийц.

“И дело не только в том, что у нас почти не остается этого «мужского обменного фонда» (очень циничное и практическое выражение) и для нового возвращения своих заложников, украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом. А в том, что этот шаг лишает нас главного — справедливости“, — убежден Сенцов.

Сенцов подчеркнул, что ради этой справедливости люди стояли на Майдане. Также он отметил, что боевики так и не освободили всех пленных.

Украина сегодня во время обмена пленными обменяла
Украина сегодня во время обмена пленными обменяла "настоящих убийц"
facebook.com/president.gov.ua

Напомним, стало известно, что во время обмена пленными освободили четверо украинских военных.

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Теги: Сенцов, обмен пленными, военнопленные
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Комментариев (6)
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VSHIVANKA    29.12.2019, 15:04
Оценка:  +2
VSHIVANKA
НА ФОТО РОЖА ОЛИГОФРЕНА В ПОСЛЕДНЕЙ СТАДИИ....
КТО ЭТО ?
Da-Gabon    29.12.2019, 14:59
Оценка:  +2
Da-Gabon
Своих граждан поменяли, утырки полные. 5 лет прошло - беркуту ничего не пришили. Сколько еще таких? Мразота майдавошная.
Антибес    29.12.2019, 14:35
Оценка:  +5
Антибес
Ольга,а ты снова объяви голодовку.На несколько месяцев,ну как обычно.Типа красное мясо не ем,только белое,воду пью только без газа,хлеб ем только ржаной,пиво пью только живое...)))))
kapablankas    29.12.2019, 14:34
Оценка:  +3
kapablankas
У Е БЛАН
назад с у ку в лабытнанги
Krotol2    29.12.2019, 14:13
Оценка:  +5
Krotol2
Затычка,вылезла потрещать
Letohradek    29.12.2019, 14:49
Оценка:  -3
Letohradek
Потрещал крот2? теперь обратно, в задницу кремлевским подонкам!
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