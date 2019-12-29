Украина сегодня обменяла "настоящих убийц" - Сенцов

Режиссер считает, что Украине не следовало этого делать.

Олег Сенцов заявил, что Украина сегодня во время обмена пленными обменяла “настоящих убийц“. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Сегодня, если ничего не сорвется, произойдет обмен. Часть наших пленных вернется домой... за это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев“, — написал Сенцов.

Сенцов считает, что Украине не следовало “отдавать” убийц.

“И дело не только в том, что у нас почти не остается этого «мужского обменного фонда» (очень циничное и практическое выражение) и для нового возвращения своих заложников, украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом. А в том, что этот шаг лишает нас главного — справедливости“, — убежден Сенцов.

Сенцов подчеркнул, что ради этой справедливости люди стояли на Майдане. Также он отметил, что боевики так и не освободили всех пленных.

Украина сегодня во время обмена пленными обменяла "настоящих убийц" facebook.com/president.gov.ua

Напомним, стало известно, что во время обмена пленными освободили четверо украинских военных.

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