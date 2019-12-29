Жена старшины Глондора была беременна в тот период, когда он попал в плен.

Младшая дочь пленного Глондара видела его только по телевизору Facebook.com

Дочь бойца ВСУ старшины Сергея Глондара видела отца только по телевизору. Мужчина провел в плену 1800 дней. Об этом сообщает Сегодня.

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Семья пленного проживает в Кропивницком. Жена Глондара рассказала, что узнала о беременности в тот период, когда Сергей с колонной попал в засаду, 16 февраля 2015 года.

Жизнь как будто разделилась на две части. Я понимаю, что ни ему, ни нам эти годы не вернутся“, – рассказала Екатерина

Жена Сергея показала фото, где муж держит на руках полуторагодовалую старшую дочь. Сейчас девочка уже учится в первом классе. Младшую же дочку Сергей никогда не видел.

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“Она знает, что папа есть на фотографиях, в телевизоре. Когда ее забираешь из садика, она спрашивает – “Почему за мной папа не приходит?“. Я отвечаю – “Папа на работе“, – рассказала жена бойца.

Сергей Глондар был осужден на 30 лет. Во время войны он получил несколько контузий и осколочные ранения.

Ранее сообщалось о том, что освобожденные украинцы звонят родным.

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