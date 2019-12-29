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Младшая дочь пленного Глондара видела его только по телевизору

Комментариев: 1
Жена старшины Глондора была беременна в тот период, когда он попал в плен.
Младшая дочь пленного Глондара видела его только по телевизору
Младшая дочь пленного Глондара видела его только по телевизору
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Дочь бойца ВСУ старшины Сергея Глондара видела отца только по телевизору. Мужчина провел в плену 1800 дней. Об этом сообщает Сегодня. 

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Семья пленного проживает в Кропивницком. Жена Глондара рассказала, что узнала о беременности в тот период, когда Сергей с колонной попал в засаду, 16 февраля 2015 года. 

Жизнь как будто разделилась на две части. Я понимаю, что ни ему, ни нам эти годы не вернутся“, – рассказала Екатерина

Жена Сергея показала фото, где муж держит на руках полуторагодовалую старшую дочь. Сейчас девочка уже учится в первом классе. Младшую же дочку Сергей никогда не видел. 

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“Она знает, что папа есть на фотографиях, в телевизоре. Когда ее забираешь из садика, она спрашивает – “Почему за мной папа не приходит?“. Я отвечаю – “Папа на работе“, –  рассказала жена бойца. 

Сергей Глондар был осужден на 30 лет. Во время войны он получил несколько контузий и осколочные ранения.

Ранее сообщалось о том, что освобожденные украинцы звонят родным

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Теги: сергей глондар, Обмен пленными
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Комментариев (1)
Антибес    29.12.2019, 14:46
Оценка:  -3
Антибес
Всё бы ничего,но младшая дочь не от него стопудняк.Её отцом является либо Газманов Олег,либо Джигурда Никита.Хотя и от Стаса Барецкого можно всего ожи.дать.)))))
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