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"Били и пытали": Освобожденный Данильченко рассказал о плену

Комментариев: 6
Александр Данильченко попал в плен в феврале 2017 года.
Бывший пленник рассказал об условиях содержания в тюрьмах сепаратистов
Бывший пленник рассказал об условиях содержания в тюрьмах сепаратистов
Скриншот

Освобожденный в рамках большого обмена между Украиной и сепаратистами Александр Данильченко рассказал о том, как попал в плен. По его словам, он попал в плен в феврале 2017 года. 

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“Состоял с другом “в сговоре“ против “ЛНР-овского“ беспредела. Объединились, связались с нашими друзьями в Украине, и начали действовать, не против солдатов, а против высшего, корня этого всего. Тех людей, которые убивали и грабили в 2014 году наш родной Луганск“, – рассказал он, уточнив, что его задержали в Луганске.

Били и пытали, но не долго. До тех пор, пока не поняли - больше информации у нас нет - рассказал бывший пленник

Ранее сообщалось о том, что освобожденные украинцы звонят родным

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Теги: александр данильченко, Обмен пленными
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Комментариев (6)
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alex-zol    29.12.2019, 15:14
Оценка:  0
alex-zol
Очернодной пиздун-сказочник)))
VSHIVANKA    29.12.2019, 15:03
Оценка:  +3
VSHIVANKA
НУ ЧЁ , В ХЭРОИ И ДЕПУТАТЫ НАВЕРНОЕ ПОРА ?
COZEL    29.12.2019, 15:02
Оценка:  +4
COZEL
ПИ-ЗДО- БОЛ
Da-Gabon    29.12.2019, 14:41
Оценка:  +4
Da-Gabon
Почему из Украинских тюрем не выглядят так свеже, как этот херой? Изможденные лица, болезни, которые не лечили. Вы выродки.
Uldrih    29.12.2019, 15:05
Оценка:  -1
Uldrih
У літаку рашенкамі вгодовані
kapablankas    29.12.2019, 14:38
Оценка:  +2
kapablankas
иди назад пусть еще бьют
тебя неправильно обменяли

ПРЯМОЙ не хочет такого обмена 5 И ЕСПРЕСО тоже
ихний хозяин хочет чтобы ты сидел и тебя били
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