"Били и пытали": Освобожденный Данильченко рассказал о плену

Александр Данильченко попал в плен в феврале 2017 года.

Освобожденный в рамках большого обмена между Украиной и сепаратистами Александр Данильченко рассказал о том, как попал в плен. По его словам, он попал в плен в феврале 2017 года.

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“Состоял с другом “в сговоре“ против “ЛНР-овского“ беспредела. Объединились, связались с нашими друзьями в Украине, и начали действовать, не против солдатов, а против высшего, корня этого всего. Тех людей, которые убивали и грабили в 2014 году наш родной Луганск“, – рассказал он, уточнив, что его задержали в Луганске.

Били и пытали, но не долго. До тех пор, пока не поняли - больше информации у нас нет - рассказал бывший пленник

Ранее сообщалось о том, что освобожденные украинцы звонят родным.

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