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Кернес показал, как украсил Харьков к Новому году

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На подготовку к празднику городские власти потратили 70 миллионов гривен.
Мер города позвал детей на встречу с Дедом Морозом
Мер города позвал детей на встречу с Дедом Морозом
Скриншот

Мэр Харькова Геннадий Кернес показал, как городские власти украсили город к новогодним праздникам. Соответствующее видео мер опубликовал в Facebook.

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“Новый год к нам мчится, а Дед Мороз уже здесь 🎅 Ждет гостей в своей резиденции у главной елки Харькова на площади Свободы“ - такой подписью мер сопроводил видео.

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Известно, что на подготовку к Новому году городские власти потратили 70 миллионов гривен. На иллюминацию на центральных улицах потрачено 35 млн, на домик Деду Морозу - 6,2 млн, на оформление площади Свободы - 8 млн грн. 

Ранее были опубликованы новогодние фотографии Киева

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Теги: Харьков, Новый год, Геннадий Кернес
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