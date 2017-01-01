Кернес показал, как украсил Харьков к Новому году

На подготовку к празднику городские власти потратили 70 миллионов гривен.

Мэр Харькова Геннадий Кернес показал, как городские власти украсили город к новогодним праздникам. Соответствующее видео мер опубликовал в Facebook.

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“Новый год к нам мчится, а Дед Мороз уже здесь 🎅 Ждет гостей в своей резиденции у главной елки Харькова на площади Свободы“ - такой подписью мер сопроводил видео.

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Известно, что на подготовку к Новому году городские власти потратили 70 миллионов гривен. На иллюминацию на центральных улицах потрачено 35 млн, на домик Деду Морозу - 6,2 млн, на оформление площади Свободы - 8 млн грн.

Ранее были опубликованы новогодние фотографии Киева.

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