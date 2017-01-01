Журналистам рассказали, как правильно общаться с освобожденными пленными
Волонтеры подготовили журналистам рекомендации, как правильно общаться с возращенными пленными. “Важно помнить не только об оперативности и эмоциях, но о человечности и деликатности“ - отметили волонтеры. Соответствующие советы были размещены на сайте Министерства культуры.
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“Третья и четвертая Женевские конвенции говорят, что военнопленные и гражданские лица с оккупированных, конфликтных территорий нуждаются в защите от любопытства толпы. Это не просто документ, а наработки через опыт конфликтов и войн“ - говорится в сообщении.
Рекомендации для журналистов при общении с бывшими пленными:
- Формулируйте свои вопросы максимально корректно, учитывая ситуацию и возможные последствия.
- Знайте, перед вами находится сильный и мужественный человек, справившийся со сложной жизненной ситуацией.
- Помните о важности постепенной интеграции в социум. Человек еще находится под влиянием пережитого стресса.
- Не задавайте много личных вопросов. Говорить о себе - непростое испытание для человека.
- Не перегружайте информацией.
- Не стоит героизировать людей.
- Не задавайте вопросы о “цене обмена“ и их отношении к политическим событиям в стране. Человек не имел возможности влиять на эти процессы. Не надо возлагать на него ответственность или заставлять оправдываться.
- Помните о праве человека не отвечать на ваши вопросы.
- Лучше фокусироваться на вопросах, которые имеют жизнеутверждающие установки.
Ранее сообщалось, что сепаратисты “ЛНР“ передали первую группу украинцев. Также было опубликовано видео процесса обмена.
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