Журналистам рассказали, как правильно общаться с освобожденными пленными

Соответствующие рекомендации разработали волонтеры.

Волонтеры подготовили журналистам рекомендации, как правильно общаться с возращенными пленными. “Важно помнить не только об оперативности и эмоциях, но о человечности и деликатности“ - отметили волонтеры. Соответствующие советы были размещены на сайте Министерства культуры.

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“Третья и четвертая Женевские конвенции говорят, что военнопленные и гражданские лица с оккупированных, конфликтных территорий нуждаются в защите от любопытства толпы. Это не просто документ, а наработки через опыт конфликтов и войн“ - говорится в сообщении.

Рекомендации для журналистов при общении с бывшими пленными:

Формулируйте свои вопросы максимально корректно, учитывая ситуацию и возможные последствия. Знайте, перед вами находится сильный и мужественный человек, справившийся со сложной жизненной ситуацией. Помните о важности постепенной интеграции в социум. Человек еще находится под влиянием пережитого стресса. Не задавайте много личных вопросов. Говорить о себе - непростое испытание для человека. Не перегружайте информацией. Не стоит героизировать людей. Не задавайте вопросы о “цене обмена“ и их отношении к политическим событиям в стране. Человек не имел возможности влиять на эти процессы. Не надо возлагать на него ответственность или заставлять оправдываться. Помните о праве человека не отвечать на ваши вопросы. Лучше фокусироваться на вопросах, которые имеют жизнеутверждающие установки.

Ранее сообщалось, что сепаратисты “ЛНР“ передали первую группу украинцев. Также было опубликовано видео процесса обмена.

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