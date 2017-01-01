В Вене подписывают документы по транзиту газа

О том, что процесс переговоров вышел на финишную прямую и началось подписание документов, сообщили два украинских топ-чиновника.

Представители Украины и Российской Федерации в Вене начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщил руководитель компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

По его словам, процесс подписания документов уже начался.

В то же время, министр юстиции Денис Малюська отметил в Facebook, что процесс подписания документов не завершен.

Напомним, Украина и Россия договорились отказаться от всех судебных споров, кроме одного, по которому решение уже вынесено. По нему РФ согласилась выплатить почти 3 миллиарда долларов. При этом официально соглашения еще не были подписаны.

В частности, Украина отказалась от арбитража на 12,2 млрд долларов. Как заявил министр энергетики Алексей Оржель, выиграть данное разбирательство было бы очень трудно. Украина заработает больше на транзите, подсчитали в Минэнерго.

Также ожидается, что Украина и РФ урегулируют вопрос о решении Антимонопольного комитета на 172 млрд грн.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet