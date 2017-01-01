Украина и Россия начали подписывать "газовое" соглашение

Переговоры продолжаются в Минске.

Украина и Россия начали процесс подписания контракта на транзит газа через территорию нашей страны. Об этом сообщает руководителя компании “Оператор ГТС Украины“ Сергей Макогона в Facebook.

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Макогон утверждает, что стороны уже начали подписывать документы.

В то же время, министр юстиции Денис Малюська рассказал, что процесс подписания документов не пока еще завершен.

Напомним, дело о миллиардном хищении газа передали в суд.

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