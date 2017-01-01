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В Ровно изъяли 24 тысячи бутылок фальсификата

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На двух складах хранилась водочная продукция украинских товаропроизводителей с поддельными акцизными марками.
Правоохранители выясняют происхождение фальсифицированного алкоголя
Правоохранители выясняют происхождение фальсифицированного алкоголя
Нацполиция Украины

В городе Ровно правоохранители обнаружили подпольные склады с алкоголем. Изъято более 24 тысяч бутылок с фальсификатом, сообщает региональное управление Нацполиции в воскресенье, 29 декабря.

"На улице Млыновская обнаружены два подпольных складских помещения. Там с целью дальнейшего сбыта хранилась водочная продукция, в основном украинских товаропроизводителей, с поддельными акцизными марками. Общее количество изъятой продукции составляет 24 690 бутылок. Стоимость изъятого устанавливается. Решается вопрос о назначении экспертиз", – говорится в сообщении.

Также правоохранители выясняют происхождение фальсифицированного алкоголя и проводят мероприятия по установлению всей сети сбыта продукции и причастных к преступлению лиц.

Возбуждено уголовное дело по статье о нелегальном изготовлении и сбыте поддельных марок акцизного налога (ст.199 УК Украины).

Ранее в Харькове полиция обнаружила гаражный бокс в Шевченковском районе, в котором незаконно разливали спирт. Тогда изъяли 12 тонн нелегального спирта.

Также в Черкассах правоохранители разоблачили группу лиц, которые продавали контрафактный элитный алкоголь по умеренным ценам и без акцизных марок.

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Теги: алкоголь, полиция, подделки, фальсификации, спиртное, Ровно, алкогольные напитки
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Источник: korrespondent.net

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