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На Закарпатье зацвели подснежники

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На новогодние праздники украинцы могут любоваться цветущей поляной.
На Закарпатье зацвели подснежники
На Закарпатье зацвели подснежники
Facebook.com/UA.KyivPolice

На Закарпатье перед новым годом зацвели подснежники. Фотографии с цветущей поляной выложил в Facebook епископ Ужгородский и Закарпатский ПЦУ Варсонофий (Рудник).

“Даже и зимой наше Закарпатье “майліпшоє“! У нас возле храма в Сваляве расцвели подснежники“, - написал епископ Варсонофий.

Цветы распустились перед новогодними праздниками
Цветы распустились перед новогодними праздниками
Facebook.com

 

Напомним, в Карпаты пришла настоящая зима.

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Теги: Закарпатье, подснежники, зима, погода
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