На Закарпатье зацвели подснежники

На новогодние праздники украинцы могут любоваться цветущей поляной.

На Закарпатье перед новым годом зацвели подснежники. Фотографии с цветущей поляной выложил в Facebook епископ Ужгородский и Закарпатский ПЦУ Варсонофий (Рудник).

“Даже и зимой наше Закарпатье “майліпшоє“! У нас возле храма в Сваляве расцвели подснежники“, - написал епископ Варсонофий.

Цветы распустились перед новогодними праздниками Facebook.com

Напомним, в Карпаты пришла настоящая зима.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.