80% пленных, которых отдала Украина, не жили в ОРДЛО

В основном, это люди из Мариуполя, Краматорска и других городов.

80% людей, которых обменяла Украина — не жили в ОРДЛО. Об этом сообщила “омбудсмен Донецкой народной республики“ Дарья Морозова, пишет Сегодня.

“Восемьдесят процентов лиц, которых Украина передает, это жители, проживающие за линией разграничения. Это люди из Мариуполя, Красноармейска, Краматорска, Харькова и другие“, — отметила она.

Напомним, представитель президента прокомментировал передачу России беркутовцев.

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