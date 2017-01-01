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80% пленных, которых отдала Украина, не жили в ОРДЛО

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В основном, это люди из Мариуполя, Краматорска и других городов.
Большинство пленных, которых обменяла Украина - не жители ОРДЛО
Большинство пленных, которых обменяла Украина - не жители ОРДЛО
facebook.com/president.gov.ua

80% людей, которых обменяла Украина — не жили в ОРДЛО. Об этом сообщила “омбудсмен Донецкой народной республики“ Дарья Морозова, пишет Сегодня.

Восемьдесят процентов лиц, которых Украина передает, это жители, проживающие за линией разграничения. Это люди из Мариуполя, Красноармейска, Краматорска, Харькова и другие“, — отметила она.

Напомним, представитель президента прокомментировал передачу России беркутовцев.

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Теги: военнопленные, обмен пленными, ОРДЛО
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