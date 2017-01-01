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Зеленский подписал закон о борьбе с отмыванием денег

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Документ нацелен на борьбу с легализацией отмывания доходов.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который нацелен на борьбу с отмыванием денег. Об этом сообщается на сайте правительства.

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Закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения“ нацелен на имплементацию директивы ЕС.

Также закон будет способствовать внедрению рекомендаций, которые дали в Совете Европы.

Новый документ вносит ряд изменений в некоторые законодательные акты ( Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства, Кодекс об административных правонарушениях и ряд законов).

В силу новый закон вступит через четыре месяца.

Напомним, Зеленский подписал закон о добыче янтаря.

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Теги: Зеленский, Отмывание денег, закон
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