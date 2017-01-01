Зеленский подписал закон о борьбе с отмыванием денег
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который нацелен на борьбу с отмыванием денег. Об этом сообщается на сайте правительства.
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Закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения“ нацелен на имплементацию директивы ЕС.
Также закон будет способствовать внедрению рекомендаций, которые дали в Совете Европы.
Новый документ вносит ряд изменений в некоторые законодательные акты ( Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства, Кодекс об административных правонарушениях и ряд законов).
В силу новый закон вступит через четыре месяца.
Напомним, Зеленский подписал закон о добыче янтаря.
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