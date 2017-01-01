14 человек отказались возвращаться в ОРДЛО - Сивохо

Всего Украина передала боевикам 127 человек.

Советник Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо и представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская в комментарии Громадському сообщили подробности обмена пленными.

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В рамках обмена с так называемыми “ЛНР“ и “ДНР“ Украина передала сепаратистам 127 человек, 14 из которых отказались возвращаться в ОРДЛО.

Пока не окончательно, штаб пока считает, - сказала Лутковская

Сивохо также подтвердил информацию Офиса президента, что Украина забрала 76 своих пленных.

Радник секретаря РНБО Сергій Сівохо повідомив, що в межах обміну Україна повернула 76 своїх громадян, а віддала — 127 утримуваних pic.twitter.com/IjPXoBcIp5 — hromadske (@HromadskeUA) 29 декабря 2019 г.

Ранее сообщалось о том, что освобожденные украинцы звонят родным.

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