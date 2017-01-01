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14 человек отказались возвращаться в ОРДЛО - Сивохо

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Всего Украина передала боевикам 127 человек.
14 человек отказались возвращаться в ОРДЛО - Сивохо
Сергей Сивохо / Facebook

Советник Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо и представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская в комментарии Громадському сообщили подробности обмена пленными. 

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В рамках обмена с так называемыми “ЛНР“ и “ДНР“ Украина передала сепаратистам 127 человек, 14 из которых отказались возвращаться в ОРДЛО. 

Пока не окончательно, штаб пока считает, - сказала Лутковская

Сивохо также подтвердил информацию Офиса президента, что Украина забрала 76 своих пленных.

Ранее сообщалось о том, что освобожденные украинцы звонят родным

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Теги: Обмен пленными
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