В рамках обмена в Украину был возвращен журналист
В рамках обмена между Украиной и "ЛНР", "ДНР" был освобожден журналист Станислав Асеев. Пленный сотрудничал с украинскими медиа, в частности, с Радио Свобода, за что и получил срок.
Об этом сообщает Радио Свобода.
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Станислав Асеев готовил журналистские материалы для издания и публиковал их под псевдонимом Станислав Васин. Мужчина исчез в июне 2017 года. Две недели о Станиславе не было ничего известно.
Позже так называемые власти "ДНР" признали факт задержания журналиста. После его судили за шпионаж в пользу Украины.
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Ранее сообщалось о том, что на КПВВ Майорское сегодня был осуществлен обмен пленными. Украине были переданы 25 человек.
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