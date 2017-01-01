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В рамках обмена в Украину был возвращен журналист

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17 августа 2018 телеканал Россия 24 показал программу, в которой пленный журналист Асеев якобы подтверждает, что работал на украинскую разведку.
Станислав Асеев был осужден на 15 лет
Станислав Асеев был осужден на 15 лет
Скриншот

В рамках обмена между Украиной и "ЛНР", "ДНР" был освобожден журналист Станислав Асеев. Пленный сотрудничал с украинскими медиа, в частности, с Радио Свобода, за что и получил срок.

Об этом сообщает Радио Свобода. 

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Станислав Асеев готовил журналистские материалы для издания и публиковал их под псевдонимом Станислав Васин. Мужчина исчез в июне 2017 года. Две недели о Станиславе не было ничего известно.

Позже так называемые власти "ДНР" признали факт задержания журналиста. После его судили за шпионаж в пользу Украины. 

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Ранее сообщалось о том, что на КПВВ Майорское сегодня был осуществлен обмен пленными. Украине были переданы 25 человек. 

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Теги: станислав асеев, Обмен пленными
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