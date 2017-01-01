Злоумышленник повредил банкомат, металлопластиковые двери и окна помещения банка. Деньги уцелели.

Полиция на месте взрыва в Виннице Нацполіція України

В ночь на воскресенье в Виннице произошел взрыв возле отделения Ощадбка на улице Литвиненко. Целью злоумышленников был банкомат, сообщает региональное управление Нацполиции 29 декабря.

Информация о взрыве была получена в 4.10 часов. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники.

"По предварительной информации, неизвестный повредил банкомат, металлопластиковые двери и окна помещения банка… Злоумышленнику не удалось завладеть деньгами", – говорится в сообщении.

Полиция ищет причастного к организации взрыва. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на тайное хищение чужого имущества (ч.2 ст.15 ч.3 ст.185 УК Украины). Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.

Cмотрите фотогалерею: В Виннице взрывом повреждено отделение Ощадбанка

Ранее в ноябре в Киеве взрывом было разрушено отделение Ощадбанка. Тогда в полиции заявили, что воры украли 250 тысяч гривен и нанесли ущерба на миллионы.

А на этой неделе в Харькове в ночь на 25 декабря подорвали банкомат на улице Академика Волкова. Сумма похищенных денег еще устанавливается.

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