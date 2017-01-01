Кабмин назначил нового зама Скалецкой

В СМИ пишут, что является женой замминистра образования.

Кабмин назначил нового заместителя министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой. Новым замом теперь будет Ирина Шевченко. Об этом говорится в указе правительства от 27 декабря.

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Ранее Ирина работала в общественной организации CEDOS (“Центр исследования общества“).

СМИ утверждают, что она является женой заместителя министра образования Егора Стадного.

Предыдущий замминистра Михаил Загрийчук ушел в отставку 20 ноября.

Напомним, Минздрав презентовал новую бюджетную программу.

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