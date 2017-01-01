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Обмен пленными завершен – Офис президента

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Украинская сторона получила 76 человек. Они находятся на подконтрольной Украине территории.
Обмен пленными завершен – Офис президента
© Офис президента
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Обмен пленными завершен – Офис президента
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На Донбассе завершилось взаимное освобождение удерживаемых лиц. Об этом сообщил Офис президента Украины на своей странице в Facebook в воскресенье, 29 декабря.

Отмечается, что в ходе обмена пленными на КПВВ Майорское были освобождены 76 украинцев.

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"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших – в безопасности на подконтрольной Украине территории. Подробности позже", – рассказали в пресс-службе ОП.

Также стало известно, что Украина передала сепаратистам пятерых экс-беркутовцев и бразильского наемника Рафаэля Лусварги, осужденного к 13 годам тюрьмы, а также ряд граждан России.

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Теги: Украина, донбасс, ДНР, ЛНР, Пленные, обмен пленными, ДНР новости, ЛНР новости, новости Донбасса, Офис президента
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