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"5 лет в подвале": Бывший узник рассказал о плене

Комментариев: 3
Освобожденный пленник поблагодарил президента Владимира Зеленского.
Василий Савин рассказал, как жил последние 5 лет в плену
Василий Савин рассказал, как жил последние 5 лет в плену
Скриншот

Освобожденный пленник Василий Савин, которого передали Украине так называемые власти “ДНР“, рассказал о том, в каких условиях он жил последние 5 лет. Он пожаловался на содержание и подчеркнул, что колония после для него стала санаторием. Об этом сообщает Радио Свобода. 

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“Пять лет на пяти квадратных метрах. Представьте, пять лет у себя в туалете проживите. Три месяца – в колонии №32 (Макеевская исправительная колония-32 – ред.). Я попал в колонию, как в санаторий. Я три месяца радовался. Пять лет в подвале. Вы понимаете, что это такое в 21-ом веке? <...> Это наша земля, этой мой родной город. Я родился, вырос в нем, я много сделал для города и за это я сидел в своем же городе“, - заявил Савин.

 

Ранее сообщалось о том, что на КПВВ Майорское сегодня был осуществлен обмен пленными

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Теги: обмен пленными
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Комментариев (3)
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Da-Gabon    29.12.2019, 18:04
Оценка:  -1
Da-Gabon
Вот за это Зеленский молодец. А то бросили на 5 лет свои, как кусок говна. Собственно, почему как?
PINKIPAU    29.12.2019, 17:50
Оценка:  +2
PINKIPAU
РФ-страна террорист.
ВосставшийИзБана    29.12.2019, 17:39
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"рассказал о плену"

Где вы таких грамотеев набираете?
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