"5 лет в подвале": Бывший узник рассказал о плене

Освобожденный пленник поблагодарил президента Владимира Зеленского.

Освобожденный пленник Василий Савин, которого передали Украине так называемые власти “ДНР“, рассказал о том, в каких условиях он жил последние 5 лет. Он пожаловался на содержание и подчеркнул, что колония после для него стала санаторием. Об этом сообщает Радио Свобода.

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“Пять лет на пяти квадратных метрах. Представьте, пять лет у себя в туалете проживите. Три месяца – в колонии №32 (Макеевская исправительная колония-32 – ред.). Я попал в колонию, как в санаторий. Я три месяца радовался. Пять лет в подвале. Вы понимаете, что это такое в 21-ом веке? <...> Это наша земля, этой мой родной город. Я родился, вырос в нем, я много сделал для города и за это я сидел в своем же городе“, - заявил Савин.

Звернення Василя Савіна, якого звільняють з ОРДО pic.twitter.com/pGYISsKylG — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 29 декабря 2019 г.

Ранее сообщалось о том, что на КПВВ Майорское сегодня был осуществлен обмен пленными.

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