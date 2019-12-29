МОЗ после смерти пациентки запретило несколько медпрепаратов: Список

Сейчас лекарства изымают из аптек.

МОЗ решило запретить ряд препаратов из-за смерти пациентки в Каменском. Пока препараты будут проверять и выяснять, могли ли они стать причиной тяжелых побочных реакций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Под запрет попало несколько препаратов. В частности, речь идет о Дипрофоле. В Минздраве рассказали, что поступали жалобы на тяжелые побочные реакции от этого препарата.

Временно запрещенные препараты сейчас изымают из аптек: Дипрофол, Дитилин–Биолек, Атракуриум-Ново, Фентанил, Фентанил Калцекс, Сибазон, Дитилиин-Дарница, Атропин-Дарница.

Напомним, Кабмин назначил нового зама Скалецкой.

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