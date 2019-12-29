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МОЗ после смерти пациентки запретило несколько медпрепаратов: Список

Комментариев: 2
Сейчас лекарства изымают из аптек.
МОЗ решило запретить ряд препаратов
МОЗ решило запретить ряд препаратов
depositphotos.com

МОЗ решило запретить ряд препаратов из-за смерти пациентки в Каменском. Пока препараты будут проверять и выяснять, могли ли они стать причиной тяжелых побочных реакций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Под запрет попало несколько препаратов. В частности, речь идет о Дипрофоле. В Минздраве рассказали, что поступали жалобы на тяжелые побочные реакции от этого препарата.

Временно запрещенные препараты сейчас изымают из аптек: Дипрофол, Дитилин–Биолек, Атракуриум-Ново, Фентанил, Фентанил Калцекс, Сибазон, Дитилиин-Дарница, Атропин-Дарница.

Напомним, Кабмин назначил нового зама Скалецкой.

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Теги: МОЗ, медпрепараты, запрещенные медпрепараты
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Комментариев (2)
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горчичник    29.12.2019, 18:13
Оценка:  -1
горчичник
это остаточный след супрун
ВосставшийИзБана    29.12.2019, 18:05
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Расскажите лучше куда пропал сульфадиметоксин. Куда исчез дешевый препарат как раз в сезон простуды и гриппа. Тихо и без предупреждений. Неужели украинцы не имеют права лечиться препаратом по цене 15 грн на курс лечения? Спасибо зелебобикам. Вы сделали это вместе.
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