Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Тимошенко, Порошенко и Вакарчук высказались по обмену

Комментариев: 2
Тимошенко поприветствовала обмен, а Порошенко и Вакарчук раскритиковали.
Украинские политики прокомментировали обмен пленными
Украинские политики прокомментировали обмен пленными
Коллаж

Сегодня, 29 декабря, состоялся большой обмен пленными между Украиной и так называемыми “ЛНР“ и “ДНР“. Украинские политики не остались в стороне от этого события. В частности, Юлия Тимошенко поддержала обмен, а Петр Порошенко со Святославом Вакарчуком раскритиковали его.

Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook поприветствовала возвращение пленных и высказала надежду на то, что справедливость восторжествует.

Читай также: “5 лет в подвале“: Бывший узник рассказал о плене

“Поздравляю наших ребят с возвращением домой! Знаю: справедливость есть. И она будет установлена по отношению к тем, на кого обменяли наших пленников“ - написала она. 

Читай также: “Отказник“ рассказал, почему не захотел в ОРДЛО

Петр Порошенко раскритиковал обмен пленными, а именно выдачу боевикам беркутовцев. Порошенко считает, что “обмен пленными был затеян только для того, чтобы замести следы преступлений, совершенных во время Майдана“

Читай также: “Били и пытали“: Освобожденный Данильченко рассказал о плене

Святослав Вакарчук заявил о том, что “партия Голос поддерживает обмен пленных, но не таких условиях“. Он считает, что Киев пошел на уступки РФ.  

Ранее сообщалось о том, что на КПВВ Майорское сегодня был осуществлен обмен пленными

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Обмен пленными, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Вакарчук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
горчичник    29.12.2019, 18:19
Оценка:  +1
горчичник
я сказал: " В глаза смотреть!".... песенка спета))
ВосставшийИзБана    29.12.2019, 18:09
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Удивляет Порошенко. который за 5 (ПЯТЬ) лет так и не удосужился довести расследование дела Майдана до конца.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь