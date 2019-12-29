Тимошенко, Порошенко и Вакарчук высказались по обмену

Тимошенко поприветствовала обмен, а Порошенко и Вакарчук раскритиковали.

Сегодня, 29 декабря, состоялся большой обмен пленными между Украиной и так называемыми “ЛНР“ и “ДНР“. Украинские политики не остались в стороне от этого события. В частности, Юлия Тимошенко поддержала обмен, а Петр Порошенко со Святославом Вакарчуком раскритиковали его.

Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook поприветствовала возвращение пленных и высказала надежду на то, что справедливость восторжествует.

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“Поздравляю наших ребят с возвращением домой! Знаю: справедливость есть. И она будет установлена по отношению к тем, на кого обменяли наших пленников“ - написала она.

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Петр Порошенко раскритиковал обмен пленными, а именно выдачу боевикам беркутовцев. Порошенко считает, что “обмен пленными был затеян только для того, чтобы замести следы преступлений, совершенных во время Майдана“

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Святослав Вакарчук заявил о том, что “партия Голос поддерживает обмен пленных, но не таких условиях“. Он считает, что Киев пошел на уступки РФ.

Ранее сообщалось о том, что на КПВВ Майорское сегодня был осуществлен обмен пленными.

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