СБУ обнародовала список освобожденных украинцев

На подконтрольную Украине территорию вернулись 12 военнослужащих и 64 гражданских. Некоторые из них были в плену с 2015 года.

В ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и сепаратистами "ЛДНР" на КПВВ "Майорское" удалось освободить 76 украинцев – 12 военнослужащих и 64 гражданских. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в воскресенье, 29 декабря.

"В результате обмена на Родину вернулись, в частности: 12 военнослужащих (трое из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО с 2015 года); 64 гражданских (семнадцать из которых удерживались с 2015-2016 годов)", – говорится в сообщении.

Комментируя состоявшийся обмен, глава СБУ Иван Баканов отметил: "Обмен – подтверждение того, насколько важным для президента Украины является защита каждого украинца, который оказался в трудных обстоятельствах из-за российской агрессии".

По его словам, в таких вопросах не бывает идеальных конфигураций. Это всегда попытка выжать максимум из имеющихся возможностей.

"Главное – нам удалось достичь результата", – подчеркнул Баканов.

В СБУ приветствовали освобожденных украинцев на родной земле, заверив, что и в дальнейшем будут прилагать максимум усилий, чтобы все удерживаемые граждане смогли вернуться домой.

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Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что в ходе обмена на подконтрольную территорию были возвращены 76 граждан, ранее удерживаемых в "ЛДНР".

Также стало известно, что Украина передала сепаратистам пятерых экс-беркутовцев и бразильского наемника Рафаэля Лусварги, осужденного к 13 годам тюрьмы, а также ряд граждан России.

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