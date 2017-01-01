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В Одессе семья лишилась двух авто из-за поджога

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В результате возгорания во дворе жилого дома были повреждены два автомобиля марки KIA Ceed.
Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Космонавтов
Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Космонавтов
Информатор (архивное фото)

В Одессе в ночь на воскресенье сгорели два автомобиля, принадлежащие одной супружеской паре. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции 29 декабря.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Космонавтов в Малиновском районе.

"Выездом на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что в результате возгорания были повреждены два автомобиля KIA Ceed. Предварительная причина возгорания транспортных средств – поджог", – говорится в сообщении.

По факту умышленного уничтожения имущества полиция начала уголовное производство (ч.2 ст.194 УК). Для установления причины и обстоятельств возгорания назначен ряд экспертиз.

Ранее в декабре в Киеве сгорел автомобиль Toyota RAV 4, принадлежащий одной из основательниц общественной организации Батьки SOS Аленеы Парфеновой.

А в Днепре взрыв уничтожил автомобиль и повредил гаражи. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

В Киеве под мостом Патона авто сгорело на ходу

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Теги: автомобили, Одесса, видео, полиция, поджог, KIA, автомобиль, поджег, видео youtube
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Источник: korrespondent.net

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