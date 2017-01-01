В Одессе семья лишилась двух авто из-за поджога
В Одессе в ночь на воскресенье сгорели два автомобиля, принадлежащие одной супружеской паре. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции 29 декабря.
Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Космонавтов в Малиновском районе.
"Выездом на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что в результате возгорания были повреждены два автомобиля KIA Ceed. Предварительная причина возгорания транспортных средств – поджог", – говорится в сообщении.
По факту умышленного уничтожения имущества полиция начала уголовное производство (ч.2 ст.194 УК). Для установления причины и обстоятельств возгорания назначен ряд экспертиз.
Ранее в декабре в Киеве сгорел автомобиль Toyota RAV 4, принадлежащий одной из основательниц общественной организации Батьки SOS Аленеы Парфеновой.
А в Днепре взрыв уничтожил автомобиль и повредил гаражи. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
В Киеве под мостом Патона авто сгорело на ходу
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