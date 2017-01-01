День в ООС: три обстрела, ВСУ без потерь
Два обстрела украинских позиций были зафиксированы вблизи Новотроицкого и еще один возле Николаевки.
В день обмена пленными на Донбассе сепаратисты три раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в воскресенье, 29 декабря.
Отмечается, что враг применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Два обстрела позиций сил ООС были зафиксированы вблизи населенного пункта Новотроицкое и еще один возле Николаевки, которые находятся в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.
Напомним, за сутки 28 декабря, сепаратисты восемь раз обстреляли позиции ВСУ. Тогда украинские военные не понесли потерь.
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