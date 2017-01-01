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День в ООС: три обстрела, ВСУ без потерь

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Два обстрела украинских позиций были зафиксированы вблизи Новотроицкого и еще один возле Николаевки.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Прес-центр штабу ООС / Facebook

В день обмена пленными на Донбассе сепаратисты три раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в воскресенье, 29 декабря.

Отмечается, что враг применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Два обстрела позиций сил ООС были зафиксированы вблизи населенного пункта Новотроицкое и еще один возле Николаевки, которые находятся в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

Напомним, за сутки 28 декабря, сепаратисты восемь раз обстреляли позиции ВСУ. Тогда украинские военные не понесли потерь.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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