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Самолет с освобожденными пленными вылетел в Киев, Зеленский ждет

Комментариев: 2
Борт с освобожденными украинцами вылетел из Чугуева.
Самолет с освобожденными пленными вылетел в Киев, Зеленский ждет
Самолет с освобожденными пленными вылетел в Киев, Зеленский ждет
Офис президента

Борт с 76-ю освобожденными украинцами вылетел из военного аэродрома Чугуева. Самолет приземлится в Борисполе, где бывших пленных ждет президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает Офис президента.

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“Владимир Зеленский уже в аэропорту Борисполь. Ожидая самолет с освобожденными украинцами президент Украины общается с их семьями“ - говорится в сообщении.

Самолет с освобожденными пленными вылетел в Киев, Зеленский ждет
Самолет с освобожденными пленными вылетел в Киев, Зеленский ждет
Офис президента

Самолет с освобожденными пленными вылетел в Киев, Зеленский ждет
Самолет с освобожденными пленными вылетел в Киев, Зеленский ждет
Офис президента

Самолет с освобожденными пленными вылетел в Киев, Зеленский ждет
Самолет с освобожденными пленными вылетел в Киев, Зеленский ждет
Офис президента

Самолет с освобожденными пленными вылетел в Киев, Зеленский ждет
Самолет с освобожденными пленными вылетел в Киев, Зеленский ждет
Офис президента

Телеграм-канал Легитимный тем временем сообщает, что самолет с пленными через 20 минут будет уже в Киеве.

 

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Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель подтвердила информацию о том, что борт будет в Киеве. Также Мендель прокомментировала вопрос аккредитаций для журналистов. По ее словам, это сделать было невозможно. “С той точки зрения, что мы наблюдали за процессом также, как и вы“ - отметила она.

Борт с освобожденными пленными прибывает в Борисполь. Прямая трансляция. 

 

 

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Ранее сообщалось о том, что на КПВВ Майорское сегодня был осуществлен обмен пленными

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Теги: Владимир Зеленский, Обмен пленными
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Комментариев (2)
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LifeStriker    29.12.2019, 21:17
Оценка:  +1
LifeStriker
Не Лох поменял 80 на 50 человек. У не лоха плохо с математикой или он совсем не Лох .
Вшивая_Вышиванка    29.12.2019, 21:12
Оценка:  -4
Вшивая_Вышиванка
Хот мне 42 года и я не лох, но папиарится на этой куйне очень не помешает
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