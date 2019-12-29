Борт с освобожденными украинцами вылетел из Чугуева.

Борт с 76-ю освобожденными украинцами вылетел из военного аэродрома Чугуева. Самолет приземлится в Борисполе, где бывших пленных ждет президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает Офис президента.

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“Владимир Зеленский уже в аэропорту Борисполь. Ожидая самолет с освобожденными украинцами президент Украины общается с их семьями“ - говорится в сообщении.

Самолет с освобожденными пленными вылетел в Киев, Зеленский ждет Офис президента

Самолет с освобожденными пленными вылетел в Киев, Зеленский ждет Офис президента

Самолет с освобожденными пленными вылетел в Киев, Зеленский ждет Офис президента

Самолет с освобожденными пленными вылетел в Киев, Зеленский ждет Офис президента

Телеграм-канал Легитимный тем временем сообщает, что самолет с пленными через 20 минут будет уже в Киеве.

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Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель подтвердила информацию о том, что борт будет в Киеве. Также Мендель прокомментировала вопрос аккредитаций для журналистов. По ее словам, это сделать было невозможно. “С той точки зрения, что мы наблюдали за процессом также, как и вы“ - отметила она.

Юлія Мендель каже, що літак зі звільненими з полону українцями буде в аеропорті «Бориспіль» приблизно за годину pic.twitter.com/q8r9Od0tAM — hromadske (@HromadskeUA) 29 декабря 2019 г.

Борт с освобожденными пленными прибывает в Борисполь. Прямая трансляция.

До аеропорту «Бориспіль» прямує літак зі звільненими з полону українцями — транслюємо наживоhttps://t.co/UAUnw8V4sT — hromadske (@HromadskeUA) 29 декабря 2019 г.

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Ранее сообщалось о том, что на КПВВ Майорское сегодня был осуществлен обмен пленными.

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