Зеленский: Мой ответ простой - я возвращаю живых

Президент подчеркнул, что он отдал бы "100 беркутовцев, но вернул бы живых".

Президент подчеркнул, что встречался с семьями погибших на Майдане Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский встретил освобожденных узников сепаратистов и ответил на некоторые вопросы журналистов. Об этом сообщает Офис президента.

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“Я хочу поздравить всех украинцев. Самое главное, что люди дома и то, о чем мы договорились, произошло. 76 человек дома. 6 остались в ОРДЛО. Если он захотят вернуться сюда, мы им поможем. Я хочу поблагодарить всех лидеров “нормандских переговоров“ - отметил президент.

Также Владимир Зеленский поблагодарил команду Офиса президента, которая занималась вопросом обмена пленных 24/7. А также персонально высказал благодарностью Андрею Ермаку.

Встречать Новый год будут дома. Я счастлив. Думаю, что люди тоже - отметил президент

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Президент прокомментировал вопрос беркутовцев. Зеленский подчеркнул, что уговор был “всех на всех“. Он подчеркнул, что приоритетом действующих властей является возвращение всех людей. Зе подчеркнул, что с уважением относится к семьям тех, чьи родственники погибли на Майдане.

Я бы им отдал 100 беркутовцев, но вернул бы живых - подытожил Зе

Освобожденные из плена украинцы

Звільнений з полону танкіст Богдан Пантюшенко pic.twitter.com/zlFzb1ct68 — hromadske (@HromadskeUA) 29 декабря 2019 г.

«Я там трималася, а тут весь час плачу» — звільнена з полону Олена Сорокіна, яку звинувачували у шпіонажі pic.twitter.com/ndG69H4f1s — hromadske (@HromadskeUA) 29 декабря 2019 г.

«Я вдома, на своїй батьківщині» — звільнений з полону Анатолій Семеренко, якого за шпигунство «засудили» в «ЛНР» на 12 років в'язниці pic.twitter.com/m5q9LifA25 — hromadske (@HromadskeUA) 29 декабря 2019 г.

Звільнений з полону танкіст Богдан Пантюшенко pic.twitter.com/zlFzb1ct68 — hromadske (@HromadskeUA) 29 декабря 2019 г.

Українці, які повернулися з полону — Сергій Іванчук, Марина Чуйкова та Вікторія Вороніна pic.twitter.com/TzPlbx4VJq — hromadske (@HromadskeUA) 29 декабря 2019 г.

Ранее сообщалось о том, что на КПВВ Майорское сегодня был осуществлен обмен пленными.

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