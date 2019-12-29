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Зеленский: Мой ответ простой - я возвращаю живых

Комментариев: 4
Президент подчеркнул, что он отдал бы "100 беркутовцев, но вернул бы живых".
Президент подчеркнул, что встречался с семьями погибших на Майдане
Президент подчеркнул, что встречался с семьями погибших на Майдане
Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский встретил освобожденных узников сепаратистов и ответил на некоторые вопросы журналистов. Об этом сообщает Офис президента.

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“Я хочу поздравить всех украинцев. Самое главное, что люди дома и то, о чем мы договорились, произошло. 76 человек дома. 6 остались в ОРДЛО. Если он захотят вернуться сюда, мы им поможем. Я хочу поблагодарить всех лидеров “нормандских переговоров“ - отметил президент.  

Также Владимир Зеленский поблагодарил команду Офиса президента, которая занималась вопросом обмена пленных 24/7. А также персонально высказал благодарностью Андрею Ермаку.

Встречать Новый год будут дома. Я счастлив. Думаю, что люди тоже - отметил президент

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Президент прокомментировал вопрос беркутовцев. Зеленский подчеркнул, что уговор был “всех на всех“. Он подчеркнул, что приоритетом действующих властей является возвращение всех людей. Зе подчеркнул, что с уважением относится к семьям тех, чьи родственники погибли на Майдане. 

Я бы им отдал 100 беркутовцев, но вернул бы живых - подытожил Зе

  • Освобожденные из плена украинцы

Ранее сообщалось о том, что на КПВВ Майорское сегодня был осуществлен обмен пленными

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Теги: Владимир Зеленский, Обмен пленными
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Комментариев (4)
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СлепойПью    29.12.2019, 22:47
Оценка:  0
СлепойПью
Как забить до смерти в СИЗО забулдыгу, который обоссал ёлку возле РОВД - это норм, и сюсюкаться с бандюганами, и давать им шанс на свободу, которые вернуться опять сюда, и натворят бед,.. это тоже норм!
Так чего же они живы до сих пор? Почему не ушли из жизни "добровольно" в СИЗО?
Ждем...
СлепойПью    29.12.2019, 22:49
Оценка:  -1
СлепойПью
Ув. Зеленский! Что то вы не оправдываете наши надежды. Постарайтесь исправиться, ведь до вас было много примеров. Не превращайтесь в "попередников".
Ukraineslava    29.12.2019, 22:41
Оценка:  -1
Ukraineslava
Рад за них, ЗЕ молодец
ВосставшийИзБана    29.12.2019, 22:18
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Ради красного словца не пожалеет и отца.
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